مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى يدشنون حملة "بلاها لحمة" بالبحر الأحمر

دشن عدد من النشطاء بالبحر الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حملة "بلاها لحمة" لمقاطعة اللحوم بسبب غلاء الأسعار وارتفاع سعر كيلو اللحم، واستغلال الجزارين والذى وصل سعرها بالغردقة 85 جنيها للكيلو.

ونشرت الحملة بوستات عبر مواقع التواصل الاجتماعى "متخليش حد يستغلك.. وبلاها لحمة"، وأكدوا أن كيلو اللحمة وصل إلى 85 جنيها وفى بعض الأماكن بـ100 وذلك لقرب عيد الأضحى المبارك، مما يصعب على الفقراء والطبقات المتوسطة شراؤها.

وأضاف المدشنون للحملة أن الحملة ليست على الجزارين وتجار اللحوم فقط إنما على كل التجار المستغلين بالمحافظة. وممن يخالف ضميره ويرفع الأسعار فوق طاقة المستهلك والمواطن، وطالبوا الأهالى بشراء الأسماك وبلاها لحمة.