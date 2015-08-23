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' الحب لا يموت أبدا ' .. بالوتيللي في طريقه للعودة إلى ميلان

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' الحب لا يموت أبدا ' .. بالوتيللي في طريقه للعودة إلى ميلان ' الحب لا يموت أبدا ' .. بالوتيللي في طريقه للعودة إلى ميلان

ينتظر رودي جارسيا المدير الفني لروما من لاعبيه محمد صلاح وإدين دجيكو تقديم أداء أفضل مع الفريق، بعد التعادل مع هيلاس فيرونا 1-1 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وشارك صلاح أساسيا مع روما في افتتاح الدوري، وخرج من الملعب في الدقيقة 65 حينما كانت النتيجة تشير لتقدم فيرونا بهدف.

وقال جارسيا عقب المباراة: "كان من المفترض أن نقدم أداء هجوميا أفضل، ولكن لا يجب أن ننسى أن صلاح ودجيكو انضما حديثا للفريق".

وتابع "هما حاولا أن يقدما أفضل أداء ممكن، ولكني واثق من أنهما سيقدما أفضل".

وواصل متما "دجيكو كان رائعا في الشوط الأول، وكان قادرا على التسجيل من الرأسية التي لعبها. ولكن يجب أن نسرع من تحركاتنا بالكرة".

شاهد ملخص لمسات صلاح

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