محافظ سوهاج يقرر إنشاء شوادر لبيع اللحوم الحمراء ب 65 جنيه للكيلو‎

قال شمس الدين محمد يوسف ، وكيل وزارة التموين ، بسوهاج في تصريح لوكالة أونا إنه بناء على تعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج ، بالتفاعل مع حملة “بلاها لحمة” وما حققته من نجاح بمراكز المحافظة عقد وكيل وزارة التموين ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال لقاء تم الاتفاق خلاله على أنشاء عدد من الشوادر بأماكن متفرقة بالمحافظة لبيع اللحوم الحمراء بسعر 65 جنيه للكيلو على أن تدعمها المحافظة ، وذلك في إطار محاربة جشع بعض تجار وجزارى الماشية بالمحافظة على أن يستمر العمل بتلك الشوادر حتى استقرار أسعار اللحوم بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى اوضح يوسف ، أن المشروع الجديد لا يتعارض مع مشروع مربى الماشية والتى تتبناه محافظة سوهاج ويتم بيع كيلو اللحوم به ب57 جنيه.