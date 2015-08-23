أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ سوهاج يقرر إنشاء شوادر لبيع اللحوم الحمراء ب 65 جنيه للكيلو‎

Google+ Print
محافظ سوهاج يقرر إنشاء شوادر لبيع اللحوم الحمراء ب 65 جنيه للكيلو‎ محافظ سوهاج يقرر إنشاء شوادر لبيع اللحوم الحمراء ب 65 جنيه للكيلو‎

محافظ سوهاج – الدكتور أيمن عبد المنعم_

قال شمس الدين محمد يوسف ، وكيل وزارة ، بسوهاج في تصريح لوكالة أونا إنه بناء على تعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج ، بالتفاعل مع حملة “بلاها لحمة” وما حققته من نجاح بمراكز المحافظة عقد وكيل وزارة التموين ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال لقاء تم الاتفاق خلاله على أنشاء عدد من الشوادر بأماكن متفرقة بالمحافظة لبيع اللحوم الحمراء بسعر 65 جنيه للكيلو على أن تدعمها المحافظة ، وذلك في إطار محاربة جشع بعض تجار وجزارى الماشية بالمحافظة على أن يستمر العمل بتلك الشوادر حتى استقرار اللحوم بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى اوضح يوسف ، أن المشروع الجديد لا يتعارض مع مشروع مربى الماشية والتى تتبناه محافظة سوهاج ويتم بيع كيلو اللحوم به ب57 جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل