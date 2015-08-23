تهانى الجبالى تطالب النائب العام بالتحقيق مع وزير الاّثار لمخالفته القانون

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن تمثال "سخم كا" يعد من أهم الآثار الفرعونية المصرية، وإن عرض هذا التمثال للبيع يمثل خطرا كبيرا على الآثار المصرية، مطالبة الدولة المصرية بالتدخل لإثبات كيفية خروج هذا التمثال من مصر ، موضحة الجهود التى بذلت من جانب الرابطة، حيث حاولت أن تضع المسئولية أمام سلطات مصر وتحركت وزارة الخارجية لإنقاذ هذا الأمر، حيث حاولوا أن يضعوه أمام وزارة الآثار لمحاصرة بيع هذا التمثال، وكذلك هناك جهد شعبى، ولكن لم يجد أثرا لدى وزارة الاّثار.

وأضافت الجبالى، خلال كلمة لها بمؤتمر رابطة إنقاذ تمثال "سخم كا - مصر" المنعقد اليوم الأحد بمقر المؤسسة الوطنية للبحوث والدراسات القانونية والتدريب بالدقى، أن ما ورد بمؤتمر وزير الاّثار أمر كارثى لا يجوز تركه ويعد مدخلا لمساءلته جنائيا وقانونيا يجب أن تتصدى لها الحكومة المصرية لأنه أسقط البعد القانونى فى أحقية مصر فى استرداد هذا الأثر وركز على الالتزام الأخلاقى والعقاب الأخلاقى متابعة أن مدير الآثار المستردة لم يتوصل إلى سنة وصول التمثال إلى بريطانيا وهذا يفترض أن تكون الوزارة ملزمة بإثبات كيفية خروجه.

وتابعت الجبالى أن وزارة الخارجية خاطبت مدير الآثار المستردة لرفع دعوى فى بريطانيا ورفع دعوى فى بريطانيا ولكنه لم يتخذ هذا الإجراء عن عمد، ومن بيده التمثال يستطيع أن يثبت كيفية تمكله له، بالإضافة إلى أنه قرر أن تاريخ خروج التمثال ما بين 1948 و1950 وكان يجب أن يتذكر أن لديه أمرا ملكيا صادرا من محمد على فى 1935 يقضى بعدم خروج الآثار بدون الموافقة الملكية أى بعد صدور الأمر الملكى وهو ما يؤكد أن الدولة لديها سند قانونى.

وأوضحت تهانى الجبالى أن خطورة ذلك أنه يهدر من خلال وزير الاّثار حق مصر فى استرداده، ويبدو كأنه تواطؤ منه شخصيا وكذلك ارتكب خطيئة كبرى حين طلب الإعلام والشعب المصرى بالتبرع بمبلغ 16 مليون إسترلينى لشراء التمثال وهذا الأمر يحمل خطيئة كبرى لأنه يضفى الشرعية على بيع غير شرعى.

واستطردت، أن الوزير يعلم جيدا أن المزاد السابق لبيع التمثال سمح بتداول الأثر فى الحيازة الشخصية وليست تركه فى المتاحف العامة، موضحة أن تداوله بتلك الطريق يسمح بعرضه فى سوق بيع الآثار وأنها تعد أهم مصادر تمويل الإرهاب على مستوى العالم.

وطالبت الجبالى النائب العام، والمهندس إبراهيم محلب، بسرعة فتح التحقيق مع الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، لمخالفته الصريحة لنصوص القانون والتواطؤ فى استرداد تمثال سخم كا، معتبرة أن ذلك المؤتمر بمثابة بلاغ رسمى عن وزير الاّثار .



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