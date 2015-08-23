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وزارة الخارجية تطلق مدونة بالإنجليزية لمخاطبة الرأى العام العالمى

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وزارة الخارجية تطلق مدونة بالإنجليزية لمخاطبة الرأى العام العالمى وزارة الخارجية تطلق مدونة بالإنجليزية لمخاطبة الرأى العام العالمى
فى مبادرة هى الأولى من نوعها، وبهدف نقل صورة صحيحة ودقيقة عن الأوضاع فى إلى العالم الخارجى وشرح توجهات السياسة الخارجية المصرية، أطلقت وزارة الخارجية اليوم الأحد مدونة على المعلومات الدولية (الإنترنت) كمنبر جديد للتعبير عن مصر أمام الرأى العام الغربى.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن إطلاق العمل بالمدونة يأتى ضمن إستراتيجية متكاملة تضطلع بها وزارة الخارجية حاليا لتعزيز وتنويع سبل التواصل مع العالم الخارجى، لاسيما فى ظل تزايد حملات التشويه الإعلامى التى تتبناها بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى مصر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المدونة تعتبر بمثابة منبر جديد يتيح للمسئولين المصريين، وكُتاب الرأى، والباحثين والأكاديميين، نشر مقالات باللغة الإنجليزية بشأن السياسة الخارجية المصرية، والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلا عن الرد على المقالات والتقارير غير الدقيقة التى يتم نشرها فى بعض الصحف والمنظمات الغربية، والتى أثبتت التجربة تعمد هيئات النشر وإدارات التحرير فى بعض الصحف والوكالات الغربية عدم نشرها.

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مصر 365

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