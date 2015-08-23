مساعد وزير الداخلية للأمن العام يصل مديرية أمن الشرقية للتفاوض مع المحتجين

وصل، منذ قليل، اللواء كمال الدالى، مساعد الوزير للأمن العام، إلى مبنى مديرية أمن الشرقية، للتفاوض مع الأفراد المضربين عن العمل داخل المديرية.

وفى سياق متصل، تزايدت أعداد أفراد الشرطة على مديرية أمن الشرقية، للتضامن مع زملائهم المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم، وردد الأفراد هتافات ضد وزير الداخلية.

وقال العديد من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، إن الشرقية قدمت 16 شهيدًا من أمناء الشرطة ضحايا للإرهاب الغاشم فى عام واحد، فكيف يتم وصفهم بأنهم إخوان، فيما يتزايد أعداد أفراد الشرطة داخل المديرية للتضامن مع زملائهم.