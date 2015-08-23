الأرصاد: عودة درجات الحرارة لمعدلاتها غداً.. والعظمى فى القاهرة 33

أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بداية من غد الاثنين وحتى نهاية الشهر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء خلال ساعات النهار يكون معتدلا ليلاً على كافة الأنحاء.

وحذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين المقيمين فى محافظات الصعيد وجنوب سيناء بعدم التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة نظرا لشدة حرارة الطقس، مطالباً باستمرار اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة هذا الطقس حفاظاً على أرواح المواطنين، وكذلك من تكون الشبورة الكثيفة على الطرق.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 30 و32 درجة مئوية والوجه البحرى والقاهرة من 33 إلى 35 وشمال الصعيد من 37 إلى 38 درجة، وجنوب الصعيد من 41 إلى 43 درجة، وفى جنوب سيناء من 36 إلى 37 درجة.

ونفى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تردد عن قدوم شتاء شديد البرودة مصحوبا بتساقط للثلوج، كما أشاعت بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى.

وكانت البلاد قد تعرضت لموجة شديدة الحرارة طويلة بدأت من 19 يوليو حتى 16 أغسطس، حيث ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة خلال هذه الموجة كانت مصحوبة بارتفاع ملحوظ فى نسبة الرطوبة، وبدأ التحسن النسبى فى الأحوال الجوية اعتباراً من 20 أغسطس بانخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد تراوح ما بين 3 و5 درجات إلا أن الارتفاع فى نسبة الرطوبة حال دون الإحساس بهذا الانخفاض فى درجات الحرارة.

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35

>