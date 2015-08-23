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محلب ووزير النقل يدشنان غدا تشغيل أول قطار VIP من القاهرة للإسكندرية

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محلب ووزير النقل يدشنان غدا تشغيل أول قطار VIP من القاهرة للإسكندرية محلب ووزير النقل يدشنان غدا تشغيل أول قطار VIP من القاهرة للإسكندرية
يدشن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والمهندس هانى ضاحى وزير النقل غدا الاثنين، تشغيل أول قطار VIP من محطة القاهرة للإسكندرية، خلال احتفالية تقام بمحطة .

وقالت وزارة النقل فى بيان لها على لسان متحدثها الرسمى أيمن الشريعى المتحدث الرسمى، إن هذا القطار هو أول قطار مصرى مكيف ضمن عقد توريد 212 عربة مكيفة بإجمالى 23 قطارا، سيتم إدخالها وفق الجدول الزمنى الموضوع وهى مصنعة بالهيئة العربية للتصنيع (مصنع سيماف).

وأضاف الشريعى أن نسبة المكون المحلى تصل إلى أكثر من 50%، مضيفاً أن القطار يتمتع بخدمات مميزة (خدمة الإنترنت "واى فاى – خدمات طبية، حيث يوجد مسعف للحالات الطارئة بالقطار – كاميرات مراقبة فى كل عربة لمتابعة مستوى الخدمة التى تقدم للجمهور).

وأوضح الشريعى أنه تقرر أن تكون الدرجة الأولى المكيفة 100 جنيه، والدرجة الثانية المكيفة 70 جنيها، مشيراً إلى أن تركيب القطار يتكون من ثلاث عربات درجة أولى مكيفة، بالإضافة إلى عربة بوفيه، وخمس عربات درجة ثانية مكيفة، وأن التدخين ممنوع طبقا للقانون بجميع عربات القطار.
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