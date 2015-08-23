تنظيم قافلة طبية وخدمية بالمرسى أبو العباس تحت شعار "فى حب مصر"

نظم نادى روتارى الإسكندرية شرق قافلة الخير الطبية والخدمية تحت شعار "فى حب مصر "، بمنطقة المرسى أبو العباس ببحرى.

ومن المقرر أن تجوب قافلة الخير أحياء الإسكندرية كافة وبصفة خاصة المناطق العشوائية والريفية التى هى فى أمسّ الحاجة للرعاية الصحية والاجتماعية والبيئية.

وقد تضافرت فى تلك القافلة كافة جهود منظمات المجتمع المدنى، حيث شارك فى القافلة كل من مكتبة الإسكندرية، ومديرية الصحة بالإسكندرية، وبنك الدم الإقليمى، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية فى تناغم وتنسيق كامل كل فى مجاله.

وكانت البداية فى الحى الأكثر عراقة فى عاصمة مصر الثانية (ميدان المساجد) بأبى العباس المرسى ليكون بداية انطلاق المشروع الكبير الذى يهدف لتقديم الخدمات منها، الكشف الطبى المجانى وصرف الأدوية المجانية بمعرفة نخبة من الأطباء والفنيين فى كافة التخصصات الطبية.

وقد قدمت القافلة الخدمة الطبية لعدد 1050 حالة فى 8 تخصصات وتم صرف الأدوية بالكامل بالإضافة إلى تحويل 7 عمليات جراحية وتم تقديم كافة التحاليل والفحوصات المعملية اللازمة أيضا بالمجان، وقام فريق مواز بالمسح الطبى للضغط والسكر لأكثر من 700 حاله. وتم أيضا القيام بحملة للتبرع بالدم ذهبت حصيلتها إلى بنك الدم المركزى.

وقام نادى روتارى أيضا بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية وإعمالا للحملة التى تتبناها الدولة للقضاء على فيروس c، وإعلان الإسكندرية خالية من فيروس c فى 2016، بعمل مسح أولى لفيروس c، بهدف الحد من انتشار هذا المرض الخطير الذى يهدد حياة الكثيرين من أبناء الوطن. وواكب هذا محاضرات صحية للتوعية من وسائل انتشار العدوى، كما قامت الحملة أيضا بتشجير الميدان.

واستثمرت وجود عدد ضخم من السكندريين فى عدة محاضرات تثقيفية فى مجالات تتماشى مع الاحتياجات والقضايا الوطنية منها: تنظيم الأسرة، والحفاظ على البيئة، وفصل القمامة من المنبع، واستغلال الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء، وترشيد استخدام المياه، وفض النزاعات وتفهم الآخر.

ونجحت الحملة فى جمع 15 من أبناء الحى الراغبين فى محو أميتهم، وسيتم فتح تفتتح فصل بالتعاون مع أحد الجمعيات المشهرة المنوطة بهذا النشاط بنطاق الحى والذى من شأنه أيضا تعزيز روح التضافر فى الخدمة المجتمعية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن فريق جولدن رايدرز قام بعمل ماراثون من المنتزه حتى رأس التين بهدف الترويج للحملة.

وقدمت القوات البحرية برئاسة الفريق أسامة ربيع سيارة شرطة عسكرية لتأمين الميدان، وتيسير الخدمة للمواطنين متناغمين مع الحماية المكلفة من وزارة الداخلية.

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