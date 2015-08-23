أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إطلاق اسم شهيد المناصرة على إحدى مدارس الشرقية استجابة لمطالب أسرته

Google+ Print
إطلاق اسم شهيد المناصرة على إحدى مدارس الشرقية استجابة لمطالب أسرته إطلاق اسم شهيد المناصرة على إحدى مدارس الشرقية استجابة لمطالب أسرته
بدأت مدينة مشتول السوق بالشرقية، فى تغيير اسم المدرسة الإعدادية بقرية المناصرة باسم الشهيد المجند إبراهيم رضا القشاط، وذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعطلة.

وكان الشهيد قد لقى ربه ثانى أيام عيد الفطر المبارك ضمن 7 شهداء بينهم آخر من الشرقية، إثر استهداف كمين الرفاعى بمنطقة الشيخ زويد بعبوة ناسفة على يد عناصر تكفيرية.

وكانت أسرة الشهيد قد أعربت عن حزنها لتجاهل المسئولين منهم المحافظ الدكتور رضا عبد السلام، للشهيد وعدم تقديم واجب العزاء فيه أو إطلاق اسمه على مدرسة تخليدا لذكراه كباقى شهداء الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365