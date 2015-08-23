إطلاق اسم شهيد المناصرة على إحدى مدارس الشرقية استجابة لمطالب أسرته

بدأت مدينة مشتول السوق بالشرقية، فى تغيير اسم المدرسة الإعدادية بقرية المناصرة باسم الشهيد المجند إبراهيم رضا القشاط، وذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعطلة.

وكان الشهيد قد لقى ربه ثانى أيام عيد الفطر المبارك ضمن 7 شهداء بينهم آخر من الشرقية، إثر استهداف كمين الرفاعى بمنطقة الشيخ زويد بعبوة ناسفة على يد عناصر تكفيرية.

وكانت أسرة الشهيد قد أعربت عن حزنها لتجاهل المسئولين منهم المحافظ الدكتور رضا عبد السلام، للشهيد وعدم تقديم واجب العزاء فيه أو إطلاق اسمه على مدرسة تخليدا لذكراه كباقى شهداء الوطن.