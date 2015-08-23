صحة المنوفية: قافلة طبية للكشف على أطفال القرية المصابين بفيروس a

أكد الدكتورة هناء سرور وكلية وزارة الصحة بمحافظة المنوفية أنه تم إرسال قافلة علاجية إلى قرية تلبنت التابعة لمركز الباجور بالمحافظة، وذلك عقب إصابة العشرات من الأطفال المتواجدين بالقرية بفيروس التهاب الكبد الوبائى a وشملت القافلة 6 أطباء أخصائين حميات وباطنة وأطفال وتوفير مستلزمات المعمل اللازمة لعمل تحاليل البول والدم الخاصة بالفيروس وحتى الآن لم تظهر سوى 9 حالات تم تماثل 4 منهم للشفاء الكامل.

وأشارت الدكتورة هناء سرور إلى وجود أشعة بالسونار للكشف عن المرضى داخل الوحدة الصحية ولم تظهر أى حالات إصابة فى الآشعة حتى الآن بالإضافة إلى وجود فريق من الطبى الوقائى وصحة البيئة لأخذ عينات أخرى من الأغذية والمشروبات من جميع المحلات الموجود بالقرية وإعدام أى مأكولات ومشروبات مع البائعة الجائلين.

جدير بالذكر أن قرية تلبنت التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية شهدت بالأمس إصابة ما يقرب من 40 حالة بفيروس التهاب الكبد الوبائى a، وذلك بناء على التحاليل التى تم إجراؤها لعشرات الأطفال بالقرية.