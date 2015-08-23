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تموين سوهاج: إنشاء صندوق من المساهمين بالمحافظة لدعم اللحوم

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تموين سوهاج: إنشاء صندوق من المساهمين بالمحافظة لدعم اللحوم تموين سوهاج: إنشاء صندوق من المساهمين بالمحافظة لدعم اللحوم
قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة بسوهاج ، إن المديرية عقدت اجتماعا مع شعبة الجزارين بمقر الغرفة التجارية، وتم الاتفاق على إنشاء صندوق من المساهمين على مستوى المحافظة لدعم اللحوم وعمل شوادر لها وبيعها بسعر 65 جنيها للكيلو .

وأضاف وكيل وزارة التموين، إن شوادر اللحوم ستكون فى مدينة سوهاج، على أن يتم إنشاء بقية الشوادر قبل عيد الأضحى فى مراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى لمحاربة ارتفاع اللحوم ومحاولة تخفيضها للمواطنين بناء على تعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج .

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مصر 365

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