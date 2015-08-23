بالفيديو.. وزير البيئة: 14 شركة تصرف بمصرف كوتشنر جار توفيق أوضاعها

>أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن عدد المنشآت التى تصرف بمصرف كوتشنر فى كفر الشيخ 24 منشأة، جاء ذلك اللقاء الصحفى الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف الوزير، هناك 7 شركات وفقت أوضاعها وأصبح الصرف الصناعى الناتج عنها بعد المعالجة مطابق طبقا للعينات التى تم سحبها فور الانتهاء من توفيق أوضاعها المقدمة منها فيما عدا شركة الدلتا للسكر فإنه جارى التنسيق لسحب عينه منها خلال موسم التشغيل.

وتابع: هناك 14 شركة جار توفيق أوضاعها، مشيراً إلى أن هناك منشآت تابعة للقطاع الخاص بمدينة المحلة بطريق الراهبين وعددها 6 شركات وتقوم بالصرف على مصرف نمرة 5 ومنه إلى مصرف كوتشنر.

وأشار الوزير أن هناك 3 شركات لم يتم توفيق أوضاعها سيتم التعامل معها بالقانون، كما تم تحويل 4 شركات للنيابة العامة لأنها لم توفق أوضاعها، لافتا إلى وجود منشآت تقع على طريق المحلة المنصورة تصرف على شبكة الصرف الصحى لمدينة المحلة الكبرى سيتم صرفهم على معالجة الصرف الصحى للمحلة الكبرى والجارى إقامتها بجوار محطة معالجة الصرف الصحى وعددها 8 منشآت وتتبع وزارة السكان والمجمعات العمرانية وجارى العمل بمحطة الصرف الصناعى بطاقة 40 ألف م3 يوم داخل محطة الصرف الصحى بالدواخلية وفور الانتهاء منها سيتم تشغيلها لتصرف على محطة الصرف الصحى بالدواخلية ومن ثم للصرف على مصرف كوتشنر.

وأضاف أن المنشآت المخالفة وعددها 3 منشآت وهى "الشركة الدولية للصناعات النسيجية وتم إصدار قرار من رئاسة مركز ومدينة المحلة بغلقها حمل رقم 432، وتمت إحالة أمر الشركة إلى لجنة التعويضات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتمت الإحالة برقم 20026 جنح المحلة الكبرى لسنة 2015م وتم العرض على اللجنة العليا للتعويضات بالوزارة بقيمة أضرار بيئية بلغت 630 ألف جنيه.

والمنشأة الثانية محطة خدمة وتمويل السيارات موبيل أويل بصفط تراب مركز المحلة وتم التفتيش على الشركة 9 مرات كان آخرها يوم 11 أغسطس 2014م وأسفرت جميعها عن مخالفة عينة الصرف الصناعى وتمت الإحالة برقم 30776 لسنة 2013م.

أما المنشأة الثالثة شركة المها للكرتون، وتبين سبب مخالفة عينة الصرف الصحى للمنشأة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتمت الإحالة برقم 26639 جنح مركز المحلة الكبرى 2015 م، لافتا إلى أن هناك 11 محطة تصرف مباشرة على كوتشنر أو مصارف فرعية، وتم التفتيش على 11 محطة معالجة لمياه الصرف الصحى منها 9 محطات بمناطق الغربية ومحطتان بنطاق محافظة كفر الشيخ والمحطات المخالفة منها 6 محطات مخالفة و3 محطات مطابقة ومحطتان لإعادة تأهيل ويتم الصرف بدون معالجة.