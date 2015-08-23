وصول أفراد شرطة من الإسماعيلية للتضامن مع زملائهم المحتجين بالشرقية

وصل، منذ قليل، عدد من أفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الإسماعيلية، إلى مبنى مديرية أمن الشرقية، للتضامن مع زملائهم المضربين عن العمل داخل ديوان المديرية، وذلك بعد حدوث مناوشات بينهم وبين قوات الأمن المركزى.

كان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية قد نظموا، أمس، وقفة احتجاجية داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.