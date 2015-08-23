جورج قرداحي: أدعم حركة “طلعت ريحتكم”.. وحكومة سلام تتصرف بـ”عنجهية”

علق الإعلامي السوري جورج قرداحي، على كلمة رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام التي ألقاها في مؤتمر صحفي صباح اليوم، في أول تعليق منه على التظاهرات الحاشدة التي تشهدها لبنان احتجاجًا على تراكم النفايات.

وقال قرداحي، في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تابعت بألم وآسف كبيرين ما جرى مساء أمس وخلال الليل في ساحتي الشهداء ورياض الصلح ضد المتظاهرين الذين كانوا يعترضون بأسلوب سلمي وحضاري ومشروع على الحالة التي وصل اليها البلد ، فعوملوا بقساوة شديدة وبطريقة عدائية لا تليق بلبنان وباللبنانيين، لذلك أردت هذا الصباح أن أعبر عن تضامني ودعمي لحركة طلعت ريحتكم وأن أتبنى جميع مطالب هذه الحركة وأن أدعو جميع الشرفاء في لبنان لأن يتضامنوا معها ويدعموها ، لأنه لا يجوز أن يبقى الشعب اللبناني رهينة رخيصة في أيدي خاطفيه وسارقيه الذين يحترفون السياسة بغرض سرقة المال العام.”

وأضاف الإعلامي السوري: “إن قضية النفايات المتروكة في شوارع لبنان هي فضيحة العصر وهنالك سياسيون معروفون منغمسون فيها حتى رقابهم ، مع ذلك حكومة الرئيس سلام تتصرف بصلف وعنجهية دفاعا عن أطماع هؤلاء السياسيين، وقد كان حريًا بهذه الحكومة أن تستقيل فوراً بعد فشلها الذريع في معالجة هذه القضية الوسخة أو على الأقل أن يستقيل الوزير المسؤول ولكن هذه الحكومة تصرفت وكأن ليس هناك شعب وكأن ليس هناك نفايات تملا الشوارع.”

واختتم قرداحي: “اليوم أطالب القضاء بأن يتحرك لكشف جميع المتورطين في هذه الفضيحة ولزجهم في السجون لأنهم مرتكبون ولأنهم أساؤوا الأمانة ولأنهم سارقون ويجب أن يكون مصيرهم السجن.. تحياتي لأبطال حركة طلعت ريحتكم وأتمنى نجاح تحركهم في تنظيف لبنان من بعض السياسيين الزبالة الذين قرفنا منهم ومن جشعهم وطمعهم وقلة وطنيتهم وأخلاقهم .. جورج قرداحي”.

وألقى رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، كلمة في مؤتمر صحفي صباح اليوم، تعليقًا على التظاهرات التي خرجت في بيروت، حيث قال إن المؤسسات المالية العالمية على وشك تصنيف لبنان دولة فاشلة، وشدد على محاسبة كل المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين، وحول التظاهرات قال تمام ”نحن نحمي حق التظاهر، ونتفهم أسباب الاحتجاجات، وستكون هناك محاسبة”، كما أعرب رئيس الحكومة اللبنانية عن تقديره لصبر المواطنين على المشكلات، ووجه حديثه للمتظاهرين قائلاً: “لن أقبل بأن أكون شريكا في الانهيار الحالي. إذا نفذ صبركم فأنا معكم في أي تحرك”.