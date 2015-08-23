حملة لإزالة التعديات على مساكن "الاجى كاب" بالإسكندرية

شن حى العجمى حملة لإزالة التعديات الموجودة بمساكن "الاجى كاب"، حيث يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة لاستلام الوحدات السكنية الخاصة بنقل سكان منطقة الهضبة الصينية، وفى ضوء سياسة الدولة للقضاء على العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة، حرصًا على أرواح المواطنين وأموالهم.

وأسفرت الحملة عن نقل 15 سيارة نقل محملة بالأتربة بإجمالى 150 طنًا من محيط البلوكات المخصصة لنقل السكان وإزالة 5 أكشاك بدون ترخيص ومغسلة بالطريق العام بمساكن الاجى كاب، وتمهيد وتسوية الشارع أمام بلوك 8، وبلوك 11 بمساكن الاجى كاب، كما قام الحى بتسليك سدد بالصرف الصحى وإعادة الخط للعمل فورا ومازال العمل مستمرا حتى إزالة كافة المخالفات وإعادة الانضباط .

من جهة أخرى قام حى العجمى برئاسة اللواء سامى شلتوت رئيس الحى اليوم بمتابعة مشاكل الصرف الصحى بمنطقة الصناعات الصغيرة، خلف مرور العجمى وزيارة المنطقة لمعرفة أبعاد المشكلة وخطورة الوضع على الطبيعة، وبناء عليه قام القائم بأعمال سكرتير عام الحى بزيارة تفقدية للمنطقة وطمأن الأهالى بسرعة حل المشكلة.

كما قام اللواء سامى شلتوت بالتنسيق مع اللواء يسرى هنرى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى والاتفاق على تركيب بدالة وطلمبة لسحب مياه الصرف من المنطقة غدا، والاتفاق مع شركة المقاولون العرب لبناء سور حول محطة الصرف، وإعادة تجهيز المحطة وتركيب طلمبتين لعمل المحطة بكامل طاقتها لحل المشكلة نهائيا، على أن يتم العمل بأقصى سرعة لرفع المعاناة عن أهالينا بمنطقة الصناعات الصغيرة.

>