تموين الإسكندرية تضبط مياه غازية وزيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط كل من "إبراهيم ت أ ال" 40 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع عدد "410" عبوات مياه غازية "كانز" منتهية الصلاحية، و"إبراهيم م أ 30 سنة" المدير المسئول عن مطعم لحيازته عدد "60" كجم من زيت الطعام داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "رشدى ر ال ا" 22 سنة المدير المسئول عن محل لحيازته وعرضه للبيع عدد "108" عبوات سلع غذائية "جبن - ياميش" بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"ضياء ع ال ال" 25 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "1200" صاروخ "ألعاب نارية" مختلفة الأنواع أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

كما تم شن حملة مكبرة على الأسواق تم فيها ضبط 2 قضية بيع بأزيد "غاز بوتاجاز"، و6 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و2 قضية إدارة تشغيل مخبز بدون ترخيص

> تم الإشراف على نقل المواد البترولية لمحطات الخدمة، وكذا نقل وتوزيع أسطوانات الغاز للمستهلكين.

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