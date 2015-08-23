أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تموين الإسكندرية تضبط مياه غازية وزيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى

Google+ Print
تموين الإسكندرية تضبط مياه غازية وزيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية تضبط مياه غازية وزيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى
تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط كل من "إبراهيم ت أ ال" 40 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع عدد "410" عبوات مياه غازية "كانز" منتهية الصلاحية، و"إبراهيم م أ 30 سنة" المدير المسئول عن مطعم لحيازته عدد "60" كجم من زيت الطعام داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "رشدى ر ال ا" 22 سنة المدير المسئول عن محل لحيازته وعرضه للبيع عدد "108" عبوات سلع غذائية "جبن - ياميش" بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"ضياء ع ال ال" 25 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "1200" صاروخ "ألعاب نارية" مختلفة الأنواع أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

كما تم شن حملة مكبرة على الأسواق تم فيها ضبط 2 قضية بيع بأزيد "غاز بوتاجاز"، و6 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و2 قضية إدارة تشغيل مخبز بدون ترخيص
> تم الإشراف على نقل المواد البترولية لمحطات الخدمة، وكذا نقل وتوزيع أسطوانات الغاز للمستهلكين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة