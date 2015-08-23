بالصور.. رئيس حى المنتزه يقرر وقف صرف مياه الصرف الصحى على البحر

أكد اللواء عادل سلامة رئيس حى المنتزه ثان، أنه تم القيام بأعمال تسليك وتطهير بمطابق شوارع منطقة المصيف الشرقى على بن أبى طالب، القائد جوهر، الجمهورية، الجيش بجوار مطاعم سفن سيز، زفيريون، بيلا فستا بأبى قير وذلك باستخدام السيارة المدمجة وفريق الصيانة بشركة الصرف الصحى، مما أدى إلى القضاء على مشكلة إلقاء مياه الصرف على شاطئ البحر بتلك المنطقة وهى من ثمار ربط شارع على بن أبى طالب ومتفرعاته بالشبكة العمومية للصرف الصحى.

كانت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قد بدأت بأعمال علاج ومنع مشكلة تدفق مياه الصرف الصحى إلى البحر، وذلك بعمل خط انحدار بشارع بورسعيد وعلى بن أبى طالب، لربط الشوارع الجانبية المطلة على البحر بالشبكة العمومية تم الانتهاء من الشارع الرئيسى.

وأوضح اللواء يسرى هنرى رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أنه بدأ الربط بالشوارع الجانبية 6/8/2015 وأثناء الربط حدث هبوط أرضى تسبب فى كسر ماسورة مياه ش النهضة، مما تسبب فى هبوط ارتداد المياه اتجاه البحر تم إصلاح العطل، وجار استكمال العمل بالمشروع وتطهير شبكة الصرف الصحى من الرمال المرتدة.

وأكد على أنه لا توجد أى تسريبات أو طفح للصرف على الشاطى مع استمرار أعمال الصرف الصحى والتطهير بجميع خطوط شبكة الصرف الصحى بأبى قير واستمرار العمل بالمشروع.



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