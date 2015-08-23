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بالصور.. الرفع المساحى لمنطقة رأس الحكمة بمطروح لطرحها للاستثمار العالمى

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تفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ترافقه اللجنة المشكلة من إدارة الاستثمار والمساحة ومجلس مدينة مرسى مطروح، بالبدء فى أعمال الرفع المساحى للمنطقة الساحلية الواقعة بين سيدى حنيش غربًا وحتى قرية رأس الحكمة شرقًا، تمهيدًا لطرحها فى البورصات العالمية للاستثمار السياحى، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى للأمام.

وأكد المحافظ أن هذه المنطقة والمشروعات السياحية التى ستقام بها، لا تقل أهمية عن مشروع الضبعة النووى، وأشار إلى أن إجراءات الرفع المساحى للمنطقة تأتى حفاظًا على حقوق الأهالى، مؤكدًا أن أبناء محافظة مطروح يضربون أعلى معانى الوطنية وتفانيهم فى خدمة وطنهم للارتقاء بمقدراته.

وشدد المحافظ على ضرورة تواجد ممثلين عن كل قبيلة مع لجنة الرفع المساحى، لحصر جميع الأراضى الزراعية والفضاء والمبانى المقامة على الأراضى بدقة حفاظًا على حقوق المواطنين بالمنطقة.

وعقد محافظ مطروح، عقب جولته بالمنطقة، مؤتمرًا شعبيًا مع الأهالى لمعرفة أهم القضايا التى تواجه قرية رأس الحكمة، حيث قرر شراء لودر وسيارة قلاب لخدمة أهالى القرية فى إزالة القمامة.

وقرر المحافظ رصف طرق بطول 10 كيلومترات بالمناطق الأكثر احتياجًا بقرية رأس الحكمة وإرسال لجنة من التربية والتعليم وشركة كهرباء البحيرة والشئون الصحية لقرية رأس الحكمة لرفع تقرير مفصل عن الاحتياجات الملحة للقرية وتلبية جميع المطالب فورًا.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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