عبد الصادق يعاقب مؤمن زكريا بغرامة “50 ألف جنيه”

قرر علاء عبد الصادق، مدير قطاع الكرة بالنادى الأهلى، توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه ضد مؤمن زكريا، لاعب الفريق، بسبب اعتراضه على تبديله خلال مباراة الترجى التونسى مساء أمس، السبت، باستاد رادس فى الكونفدرالية والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

عبد الصادق أصر على توقيع الغرامة ، بدعوى ضمان عدم تكرار هذا التصرف، سواء من زكريا أو غيره، على قرارات الجهاز الفنى للفريق بقيادة فتحى مبروك.

وياتى هذا رغم إعتذار مؤمن عقب المباراة عن التصرف ،موضحا ان ذلك بأنه كان ىناتج عن حماس زائد ورغبة فى تحقيق الفوز بأكثر من هدف، خاصة أن الأحمر كان مُسيطراً على مجريات الأمور تماماً.

ومن المقرر أن يُخطر عبد الصادق اللاعب بالغرامة فى أول مران للفريق يوم الأربعاء المقبل، حيث تعود البعثة للقاهرة عصر اليوم، الأحد، وتحصل على راحة يومين قبل أن تبدأ التدريب الأربعاء المقبل استعداداً لارتباطات المقبلة وأولها ودية خيتافى الإسبانى بمدريد يوم 3 سبتمبر المقبل.