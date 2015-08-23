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يوسف الخال معلقًا على كلمة رئيس الوزراء اللبناني: “كلّو بيلعب على العاطفة”

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يوسف الخال

يوسف الخال

علق الفنان اللبناني يوسف الخال على كلمة رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام  التي ألقاها في مؤتمر صحفي  صباح اليوم، في أول تعليق منه على التظاهرات الحاشدة التي تشهدها لبنان احتجاجًا على تراكم النفايات.

وقال الخال، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نطرنا الكلام..سمعنا الكلام..و رح يضلّ كلام..كلّو بيلعب على العاطفة الحلول بدّها إيد من حديد مش كلام يمتص غضب الشعب”.

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وألقى رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، كلمة في مؤتمر صحفي  صباح اليوم، تعليقًا على التظاهرات التي خرجت في بيروت، حيث قال إن المؤسسات المالية العالمية على وشك تصنيف لبنان دولة فاشلة، وشدد على محاسبة كل المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين، وحول التظاهرات قال تمام ”نحن نحمي حق التظاهر، ونتفهم أسباب الاحتجاجات، وستكون هناك محاسبة”، كما أعرب رئيس اللبنانية عن تقديره لصبر المواطنين على المشكلات، ووجه حديثه للمتظاهرين قائلاً: “لن أقبل بأن أكون شريكا في الانهيار الحالي. إذا نفذ صبركم فأنا معكم في أي تحرك”.

 

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