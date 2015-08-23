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فيديو لحظة اقتحام أفراد الشرطة مبنى مديرية أمن الشرقية

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ينشر "اليوم السابع" للحظة اقتحام أفراد الشرطة لمبنى مديرية أمن الشرقية.

وكانت قوات الأمن المركزى المتواجدة أمام مبنى مديرية أمن الشرقية منذ الصباح الباكر والتى تم استدعاؤها بعد إضراب الأفراد داخل المديرية، منعتهم من مواصلة إضرابهم وحدثت بينهم مناوشات، وقام أحد أفراد الأمن المركزى بإطلاق أعيرة نارية وقنبلة غاز، مما دفع الأفراد إلى إطلاق أعيرة نارية فى الهواء، وتم دخولهم المديرية فيما أصيب بعض الأفراد باختناق من الغاز.

وفى سياق متصل تزايدت أعداد أفراد الشرطة على مديرية أمن الشرقية، للتضامن مع زملائهم المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم، وردد الأفراد هتافات معادية ضد وزير الداخلية، منها "ارحل ارحل يا وزير مش عايزينك"، وذلك ردا على وصفهم بالإخوان.

وقال العديد من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، إن الشرقية قدمت 16 شهيدا من أمناء الشرطة ضحايا للإرهاب الغاشم فى عام واحد فكيف يتم وصفهم بأنهم إخوان، فيما يتزايد أعداد أفراد الشرطة داخل المديرية للتضامن مع زملائهم.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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