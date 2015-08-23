وزير البيئة يبحث مع محافظ كفر الشيخ سبل مواجهة حرق المخلفات الزراعية

عقد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة إجراءات مواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية (قش الأرز) هذا العام، وذلك بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وبحضور القيادات المعنية من الوزارة والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة والمحافظة.

واستعرض الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إجراءات الوزارة للمساهمة فى حل مشكلة التخلص الآمن للمخلفات الزراعية وذلك من خلال تفعيل البروتكولات الموقعة مع وزارة الزراعة ومنها بروتوكول إدارة المعدات المملوكة لوزارة البيئة لزيادة كفاءة الجمع بمحافظات الدلتا، وقد تم تلقى طلبات لعدد 120 معدة لمحافظة كفر الشيخ وجار تدبير نقلهم للميكنة الزراعية بكفر الشيخ لتسليمهم للمتعهدين لبدء العمل هذا الموسم، كذلك بروتوكول جمع وتدوير قش الأرز والذى تقوم فيه الوزارة بتقديم دعم مالى قيمته 50 جنيهًا لطن القش، بالإضافة إلى تنفيذ البروتوكول الخاص بمشروع المزارع الصغير والمستهدف منه تدوير 10 آلاف طن قش وتحويلها إلى أعلاف وسماد عضوى على أن تقدم الوزارة الدعم المالى الخاص لتوفير مستلزمات التشغيل (بلاستيك – يوريا – EM) والقيام بأبحاث ودراسات حقلية تهدف إلى خدمة المنظومة.

وأضاف الوزير فى بيان له اليوم أنه فى الفترة المقبلة سيتم العمل على تكثيف الجهود الميدانية من خلال الفرق الميدانية وتكثيف الحملات التفتيشية من كل الفروع الإقليمية للتفتيش والمراقبة وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة ومناطق الحرق وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة والوزارات المعنية والعمل على الاستباق من خلال الجمعيات الزراعية لتوعية الفلاحين للتخلص السليم من المخلفات الزراعية.

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة استصدار قرارالسيد المحافظ بتنظيم أعمال الأنشطة الملوثة من الصناعات الصغرى والمتوسطة وإيقاف باقى الأنشطة المؤثرة على نوعية الهواء مثل (المكامير – الفواخير) أسوة بباقى محافظات الدلتا.

وأكد وزير البيئة، أن المتعهد هو من سيقوم بجمع القش وليس الفلاح، موضحًا أن دور الوزارة هو مساعدة وتحفيز المتعهد ليقوم بعملية الجمع، كما أكد أن قيادات الوزارة تتابع العمل فى كل محافظة أولًا بأول.

وشدد الوزير على أنه لا مجال للحرق هذا العام ومن سيخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وأوضح أنه تم التفاوض مع شركتين لتوريد 60 ألف طن قش فى الشرقية، وسيتم التفاوض مع كيانات كبيرة أخرى لباقى المحافظات، وكذلك سيتم توزيع المعدات على الأماكن الأكثر تأثرًا بالحرق وستقوم الوزارة بتحديد أماكن حرق قش الأرز من خلال نموذج من الأقمار الصناعية.

الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة ووزارة الزراعة قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون فى مجال جمع قش الأرز وتدويره وإدارة معدات جمع ونقل المخلفات الزراعية بمحافظات القليوبية والغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة للاستفادة من المخلفات الزراعية على أن يتم تشكيل لجان عليا فنية مشتركة بين الجانبين ولجان إقليمية بكل محافظة للإشراف على كل البروتوكولات المشتركة، بالإضافة إلى لجان فرعية بالوحدات والمراكز التى سيشملها البرتوكولات لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتيسير على المستفيدين.

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