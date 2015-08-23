تعرف على الممنوعين من تناول المانجة.. أبرزهم مرضى الكلى والحساسية

المانجو الفاكهة الصيفية الأبرز على الساحة هذه الأيام، يعشقها البعض ويسرف فى تناولها، وعلى الرغم من فوائدها الجمة وفيتاميناتها وأملاحها الكثيرة، والتى تفيد البشرة والشعر، وتمد الجسم بكم من السكريات مفيد، إلا أن بعض المرضى يجب منعهم من تناول المانجو تحت أى ظرف، أو على الإقلال بشدة من كميات تناولها.>المانجو تضر بعض المرضى اللذين يعانون أمراض شبه مزمنة، وتجعلهم عرضة لمضاعفات مرضية شديدة جراء تناولهم المانجو دون حذر، وهؤلاء تذكرهم الدكتورة هبه صلاح أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة على أن المانجو بالرغم من فوائدها إلا أنها تزيد من حده خطر بعض الأمراض، وتزيد من مضاعفاتها، وهم:

- مرضى الحساسية الجلدية ومرضى الأكزيما

>- مرضى الكلى بشتى درجاتهم

>- المرضى بالأملاح، والتى تظهر لديهم نسب عالية فى التحاليل

>- المرضى بنسب الصديد العالية فى الجسم

>- من يعانون ارتفاع ضغط الدم

>- مرضى السكر بدرجاتهم وأنواعهم وفئاتهم العمرية

للمنوعين من المانجو.. لا تتناول أكثر من ثمرتين على مدار الشهر

>وحسبما توضح هبة، فهناك الكثير من البدائل للمانجو يمكن الاستعاضة بها عن تناولها فى موسمها، منها العنب الذى يمد الجسم بالسكريات اللازمة، ويحذر على هؤلاء تناول أكثر من ثمرتين من المانجو خلال الشهر الواحد، مع شرب كميات كبيرة من المياه بجانبها.