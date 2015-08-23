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مش بس مفيد لشعرك.. 5 فوائد لزيت جوز الهند أهمها علاج البشرة

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مش بس مفيد لشعرك.. 5 فوائد لزيت جوز الهند أهمها علاج البشرة مش بس مفيد لشعرك.. 5 فوائد لزيت جوز الهند أهمها علاج البشرة
زيت جوز الهند أحد أهم الزيوت الطبيعية التى اشتهر استخدامها فى تصفيف الشعر وتقويته، إلا أن استخدماته لا حصر لها، وفوائده للبشرة خفية على الكثيرين.

الشعر والبشرة تتلف من الحرارة.. والحل فى زيت جوز الهند
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>الدكتور سعد خالد أخصائى أمراض التناسلية والجلدية أكد على أن زيت جوز الهند أحد أهم الزيوت الطبيعية التى تساعد على التخلص من مشكلات تصيب الشعر والبشرة نتيجة التعرض لعوامل التراب والطقس المتغير، ودرجات الحرارة العالية التى تتلف الشعر وتؤذى البشرة.

فوائد زيت جوز الهند للبشرة
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>وتابع د.خالد مؤكدا على أن زيت جوز الهند يفيد البشرة وخاصة فى تلك الأوقات الحارة من العام، فهو يزيد من نعومة ونضارة البشرة، ودهانه مرة على الأقل أسبوعيا، يساعد على التخلص من تباين لون البشرة مما يساعد على توحيده والتمتع ببشرة نقية خالية من آثار الحبوب القديمة، كما أن دهانه مرتين أسبوعيا يساعد على التخلص من قشور البشرة، وتشققاتها التى تصيبها بسبب الجفاف فى الطقس الحار.
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