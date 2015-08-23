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النيابة تحبس 3 أشخاص من منشأة ناصر متهمين بالانتماء للإخوان 15 يوما

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النيابة تحبس 3 أشخاص من منشأة ناصر متهمين بالانتماء للإخوان 15 يوما النيابة تحبس 3 أشخاص من منشأة ناصر متهمين بالانتماء للإخوان 15 يوما
أمر المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، اليوم الأحد بحبس 3 أشخاص متهمين بالانتماء إلى الجماعة الإرهابية، والتظاهر بدون ترخيص، بمنطقة منشأة ناصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للأجهزة المعنية، بقيام 3 أفراد متباينة أعمارهم، بالتظاهر بدون ترخيص، وتوزيع منشورات مناهضة لمؤسسات الدولة، وعلى الفور تم إعداد خطة مناسبة من التحريات للتأكد من صحة الواقعة. وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمين أثناء تواجدهم بمساكنهم، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وبسؤالهم عما نسب إليهم من تهم، أنكروا جميعا ارتكابهم أى وقائع، فأمرت النيابة بحجزهم لحين التحريات.

يذكر أن أحمد خالد مدير نيابة منشأة ناصر، قام بحجز 3 أشخاص متهمين بالانتماء إلى الجماعة الإرهابية، والتظاهر بدون ترخيص، لحين تحريات الأمن الوطنى، عقب إنكارهم بأى صلة لهم بجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الارهابية. وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين هم "ا,م" 27، عاطل، "م،خ" 29 عامل، و"ا.ا" 20 طالب.

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مصر 365