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القبض على موظف لحيازته سلاح نارى فى إمبابة

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القبض على موظف لحيازته سلاح نارى فى إمبابة القبض على موظف لحيازته سلاح نارى فى إمبابة
ألقت مباحث بإمبابة القبض على موظف لحيازته سلاح نارى غير مرخص، بعدما اشتبهت به الخدمات الأمنية المعينة لحفظ الأمن بالمنطقة.

حيث اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة إمبابة فى أحد الأشخاص، وتبين أنه عمر .م40 سنة موظف وتبين أنه يحمل طبنجة صينى الصنع عيار 9 مم وعدد من الطلقات، واعترف بمواجهته بحيازة السلاح بقصد الدفاع عن النفس. وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة لتولى التحقيق.
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