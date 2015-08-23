الداخلية: استشهاد مساعد شرطة فى قليوب برصاص مسلحين

أطلق أفراد تشكيل عصابى النار تجاه أفراد الخدمة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة أرض الجمعية بقليوب، ما أسفر عن استشهاد مساعد شرطة.

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى اليوم الأحد، باستشهاد مساعد شرطة أثناء قيام أفراد الخدمة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة أرض الجمعية بقليوب، اشتبهوا فى ثلاثة أشخاص حال وقوفهم بجوار دراجة نارية، وبالاقتراب منهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فقاموا بمبادلتهم إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن استشهاد المساعد شرطة ممتاز عبدالباقى عبدالوهاب عبدالباقى .

ومن جانبه قامت قوات الأمن، بضبط أحد مرتكبى الواقعة، ويدعى "عبدالله سعد بدر" خاطر مقيم شارع عمر مكرم سمسطا بنى سويف، وبمواجهته أقر بقيامه وآخرين بتكوين تشكيل عصابى بغرض السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقى المتهمين.

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