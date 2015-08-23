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حبس صاحب محل أعشاب 4 أيام لاتهامه بحيازة منشطات جنسية مغشوشة

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حبس صاحب محل أعشاب 4 أيام لاتهامه بحيازة منشطات جنسية مغشوشة حبس صاحب محل أعشاب 4 أيام لاتهامه بحيازة منشطات جنسية مغشوشة
أمر علاء عوض وكيل نيابة الخليفة والمقطم، بحبس صاحب محل للأعشاب بالخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة مستحضرات تجميل ومنشطات جنسية مغشوشة.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، تفيد بأن صاحب محل مشهور للأعشاب يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة والضارة بالصحة العامة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وأكدت التحريات صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال مباحث شرطة قسم الخليفة من ضبط المتهم وبحوزته 413 عبوة مستحضرات تجميل ومنشطات جنسية مغشوشة وضارة وكميات من الكبسولات الفارغة ومواد عشبية مجهولة المصدر كمستلمات إنتاج، فتحرر المحضر رقم 4844 جنح الخليفة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبسؤال النيابة للمتهم عن حيازة تلك المضبوطات، أنكر فى بداية الأمر، قائلا إنه لا يعلم شيئًا عن تلك المستحضرات، ولكن النيابة استمرت فى مواجهته بتهمة تصنيع مستحضرات تجميل ومنشطات مغشوشة فاعترف بالواقعة.

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مصر 365

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