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محلب: وجهت مسئولى الدقهلية بالبعد عن الأسلوب التقليدى فى تقديم الخدمات

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محلب: وجهت مسئولى الدقهلية بالبعد عن الأسلوب التقليدى فى تقديم الخدمات محلب: وجهت مسئولى الدقهلية بالبعد عن الأسلوب التقليدى فى تقديم الخدمات
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال تفقده كوبرى سندوب بالدقهلية، إنه جاء لزيارة المحافظة للاطلاع على المشاكل، قائلا "هناك مشاكل جئنا للعمل على حلها، والاجتماع مع القيادات التنفيذية ومسئولى الصرف الصحى بالمحافظة كان هاما".

وأوضح فى تصريحات له على هامش الزيارة، قائلا "وجهت المسئولين بضرورة أن يكون هناك رؤية لتقديم الخدمات للمواطنين بعيدًا عن الأسلوب التقليدى الذى جعل المواطن غير راضى عن الخدمات".

وأضاف "نحن أمام تحدٍّ كبير، مبديا إعجابه بمنظومة مصنع تدوير القمامة وهو نموذج يجب التوسع فيه"، لافتًا إلى أنه سيبحث هذا النموذج الناجح مع وزيرة التطوير الحضرى.

وحول كوبرى سندوب، أكد رئيس الوزراء أن الكوبرى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشباب المصرى وحقق معدلات إنجاز كبيرة وجودة ممتازة، مؤكدًا أن العامل المصرى له الكثير من قصص النجاح.

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