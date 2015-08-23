نقابة الصحفيين تعلن تلقى طلبات أسر الأعضاء المصابين بفيروس "سى"

قالت نقابة الصحفيين، إنه فى إطار سعى النقابة لعلاج الأعضاء وأسرهم من الأمراض المزمنة وفيروس "سى"، وبعد الانتهاء من توفير كافة الجرعات اللازمة من عقار "سوفالدى" للزملاء، فإن مشروع العلاج، يدعو الزملاء الصحفيين لتقديم بيانات وصورة من ملف المصابين بالفيروس من أسرهم وتسليمها لإدارة المشروع مع صورة من بطاقة الرقم القومى للمصاب وصورة من بيان التسجيل سواء بالتأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة للمساعدة فى الإسراع بالحصول على العلاج اللازم.

وأضافت النقابة، فى بيان لها، أنه فى إطار تعاون وزارة الصحة مع مشروع العلاج يتم تقديم المساعدة فى علاج الحالات المزمنة مثل الأورام والقلب المفتوح والأجهزة التعويضية الضرورية، على أن يتم تقديم تقرير طبى بالحالة وصورة من بطاقة الرقم القومى للمريض.

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