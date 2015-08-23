أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقابة الصحفيين تعلن تلقى طلبات أسر الأعضاء المصابين بفيروس "سى"

Google+ Print
نقابة الصحفيين تعلن تلقى طلبات أسر الأعضاء المصابين بفيروس "سى" نقابة الصحفيين تعلن تلقى طلبات أسر الأعضاء المصابين بفيروس "سى"
قالت نقابة الصحفيين، إنه فى إطار سعى النقابة لعلاج الأعضاء وأسرهم من الأمراض المزمنة وفيروس "سى"، وبعد الانتهاء من توفير كافة الجرعات اللازمة من عقار "سوفالدى" للزملاء، فإن مشروع العلاج، يدعو الزملاء الصحفيين لتقديم بيانات وصورة من ملف المصابين بالفيروس من أسرهم وتسليمها لإدارة المشروع مع صورة من بطاقة الرقم القومى للمصاب وصورة من بيان التسجيل سواء بالتأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة للمساعدة فى الإسراع بالحصول على العلاج اللازم.

وأضافت النقابة، فى بيان لها، أنه فى إطار تعاون وزارة الصحة مع مشروع العلاج يتم تقديم المساعدة فى علاج الحالات المزمنة مثل الأورام والقلب المفتوح والأجهزة التعويضية الضرورية، على أن يتم تقديم تقرير طبى بالحالة وصورة من بطاقة الرقم القومى للمريض.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365