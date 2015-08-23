محلب يوجه بصرف مكافأة شهر للعاملين بكوبرى سندوب بالدقهلية

تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مشروع إنشاء كوبرى سندوب، الذى تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ويتم إقامته على مرحلتين ومستويين، ويخدم 4 محافظات (الدقهلية – القاهرة – دمياط – الشرقية)، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية يونيو المقبل.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول المشروع، الذى أشار إلى أن الكوبرى يتم تنفيذه بأسلوب فريد، من حيث طريقة الإنشاءات الجديدة التى يتم استخدامها فى مصر.

وأشاد المهندس إبراهيم محلب بجودة وسرعة الأعمال المنفذة، حيث إن معدلات الإنتاج عالية، مبديا إعجابه بشباب المهندسين، والعمال، الذين يؤدون عملهم بحرفية عالية، فهؤلاء هم من يبنون بلدهم، وطلب من رئيس شركة المقاولات المنفذة للمشروع صرف شهر مكافأة للعاملين، فوافق، مؤكدا أن الصرف سيتم اليوم، وهو ما دعا المهندس محلب للتأكيد على أن العامل المصرى وراء كل قصة نجاح فى هذا البلد.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بنظافة الموقع، واجراءات الأمن والسلامة.