قبول طلبات 768 مراسلا أجنبيا و6 منظمات دولية لتغطية انتخابات البرلمان

عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا دوريا صباح اليوم الأحد، برئاسة القاضى أيمن عباس، استكملت فيه إعداد القرارات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، والتى ستعلنها فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للاستعلامات أواخر شهر أغسطس الجارى.

وأعلنت اللجنة فى بيان لها خلال الاجتماع عن قبول 8 مؤسسات صحفية لمتابعة الانتخابات، بالإضافة إلى 36 مؤسسة صحفية سبق قبولها ليصل العدد إلى 44 مؤسسة صحفية، كما قبلت 5 مواقع إخبارية جديدة، بالإضافة إلى 8 مواقع سبق قبولها، ليصبح العدد 13 موقعا، وعدد 159 مراسلا صحفيا أجنبيا، بالإضافة إلى 609 مقبولين من قبل فوصل عددهم إلى 768 مراسلا أجنبيا.

وبالنسبة للمنظمات المحلية تم قبول 18 منظمة ليصبح عدد المنظمات المقبولة 81 منظمة محلية، وبالنسبة للمنظمات الأجنبية تم قبول منظمة واحدة ليرتفع عدد المنظمات الأجنبية المقبولة إلى 6 منظمات أجنبية، ويجرى حاليا تسجيل المقبولين الجدد من الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تهيب بالإعلاميين عدم الإعلان عن أية تواريخ أو بيانات غير صادرة من المتحدث الرسمى للجنة منعا لانتشار الشائعات حول مواعيد الانتخابات.

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