أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم السابع يستعد لإطلاق موقع "الدولة" أكبر متحدث باسم دولة مصر

Google+ Print
اليوم السابع يستعد لإطلاق موقع "الدولة" أكبر متحدث باسم دولة مصر اليوم السابع يستعد لإطلاق موقع "الدولة" أكبر متحدث باسم دولة مصر
فى إطار الحرص الدائم لليوم السابع على تقديم المزيد من الخدمات لقرائه والارتقاء بالمحتوى المعلوماتى الذى يقدم لهم كما وكيفا تسعد المؤسسة لإطلاق موقع الدولة.. المتحدث الرسمى باسم دولة .

ويضم الموقع الجديد كما ضخما من الخدمات التفاعلية والمعلوماتية فى كافة المجالات الخاصة بالدولة والتى تمس حياة المواطن اليومية خاصة فى مجال قضايا الإسكان والتعليم والتموين والزراعة.

كما يمثل الموقع الجديد بوابة لتعرف المواطن المصرى فى داخل وخارج البلاد على طرق استخرج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وجوازات السفر.

كما يتيح الموقع الجديد للمواطن المصرى التعرف على أهم الوظائف فى شركات القطاع العام والخاص فى الداخل وكذلك الفرص الوظيفية فى الخارج والتى تساهم وزارة القوى العاملة فى توفيرها للمواطنين فى الداخل والخارج.

وفى الوقت الذى يتابع فيه الموقع الجديد أداء المصرية فى مختلف القطاعات على مدار الساعة فإنه يقوم إلى جانب هذا بدور بالغ الأهمية فى إطار العبور بمصر إلى المستقبل فى ظل محاولات التشويه التى تتعرض لها مسيرتها السياسية والاقتصادية من قبل بعض أعداء الوطن فى الداخل والخارج بين الحين والخارج حيث يلعب الموقع دور المتحدث الرسمى لمصر بالتنسيق مع المتحدثين الرسميين فى مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات حيث يتيح لهم بنشر كل ما لديهم من بيانات ومعلومات حول طبيعة الأوضاع فى مصر وهو ما يساعد المواطن فى الداخل والخارج على التعرف على حقيقة ما يجرى فى بلاده بعيدا عن محاولات الإثارة والتضليل من قبل حزب أعداء الوطن.

ويأتى الإعداد لموقع الدولة بعد إعلان مؤسسة اليوم السابع عن موقع برلمانى باعتباره أكبر وكالة أنباء لأخبار مجلس النواب المقبل، تغطية شاملة لجلسات مجلس النواب المقبل، وأعمال اللجان العامة، والاستجوابات لحظة بلحظة، كما ينشر نصوص تعديلات القوانين والتشريعات أولاً بأول بالتزامن مع إقرارها، بالإضافة إلى تحليلات ودراسات يومية فى مجال التشريع ومراجعة القوانين الحالية. ويعنى "برلمانى" بتعريف المواطنين بنواب البرلمان المقبل وطبيعة التحالفات تحت القبة وجهود النواب المنتخبين وأفكارهم لتطوير مجال التشريعات، فضلاً عن تبسيط القوانين والتشريعات الصادرة وتقريبها للقراء.


>- شارك بالرأى.. ماذا تريد فى موقع "برلمانى" أكبر وكالة أنباء لأخبار البرلمان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية