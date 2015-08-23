اليوم السابع يستعد لإطلاق موقع "الدولة" أكبر متحدث باسم دولة مصر

فى إطار الحرص الدائم لليوم السابع على تقديم المزيد من الخدمات لقرائه والارتقاء بالمحتوى المعلوماتى الذى يقدم لهم كما وكيفا تسعد المؤسسة لإطلاق موقع الدولة.. المتحدث الرسمى باسم دولة مصر

ويضم الموقع الجديد كما ضخما من الخدمات التفاعلية والمعلوماتية فى كافة المجالات الخاصة بالدولة والتى تمس حياة المواطن اليومية خاصة فى مجال قضايا الإسكان والتعليم والتموين والزراعة.

كما يمثل الموقع الجديد بوابة لتعرف المواطن المصرى فى داخل وخارج البلاد على طرق استخرج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وجوازات السفر.

كما يتيح الموقع الجديد للمواطن المصرى التعرف على أهم الوظائف فى شركات القطاع العام والخاص فى الداخل وكذلك الفرص الوظيفية فى الخارج والتى تساهم وزارة القوى العاملة فى توفيرها للمواطنين فى الداخل والخارج.

وفى الوقت الذى يتابع فيه الموقع الجديد أداء الحكومة المصرية فى مختلف القطاعات على مدار الساعة فإنه يقوم إلى جانب هذا بدور بالغ الأهمية فى إطار العبور بمصر إلى المستقبل فى ظل محاولات التشويه التى تتعرض لها مسيرتها السياسية والاقتصادية من قبل بعض أعداء الوطن فى الداخل والخارج بين الحين والخارج حيث يلعب الموقع دور المتحدث الرسمى لمصر بالتنسيق مع المتحدثين الرسميين فى مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات حيث يتيح لهم بنشر كل ما لديهم من بيانات ومعلومات حول طبيعة الأوضاع فى مصر وهو ما يساعد المواطن فى الداخل والخارج على التعرف على حقيقة ما يجرى فى بلاده بعيدا عن محاولات الإثارة والتضليل من قبل حزب أعداء الوطن.

ويأتى الإعداد لموقع الدولة بعد إعلان مؤسسة اليوم السابع عن موقع برلمانى باعتباره أكبر وكالة أنباء لأخبار مجلس النواب المقبل، تغطية شاملة لجلسات مجلس النواب المقبل، وأعمال اللجان العامة، والاستجوابات لحظة بلحظة، كما ينشر نصوص تعديلات القوانين والتشريعات أولاً بأول بالتزامن مع إقرارها، بالإضافة إلى تحليلات ودراسات يومية فى مجال التشريع ومراجعة القوانين الحالية. ويعنى "برلمانى" بتعريف المواطنين بنواب البرلمان المقبل وطبيعة التحالفات تحت القبة وجهود النواب المنتخبين وأفكارهم لتطوير مجال التشريعات، فضلاً عن تبسيط القوانين والتشريعات الصادرة وتقريبها للقراء.

- شارك بالرأى.. ماذا تريد فى موقع "برلمانى" أكبر وكالة أنباء لأخبار البرلمان

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