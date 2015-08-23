عطل فنى يؤخر إقلاع الطائرة الإيطالية من مطار القاهرة إلى روما ساعات

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، الأحد، تأخر إقلاع رحلة الخطوط الإيطالية المتجهة من القاهرة إلى روما وعلى متنها 265 راكبًا بسبب عطل فنى بمجموعة عجلات الطائرة، وتم إنزال الركاب وتسكينهم لحين إصلاح العطل.

وأوضح مصدر مسئول بالمطار، أنه قبل إقلاع رحلة الخطوط الإيطالية المتجهة إلى روما تبين لقائد الطائرة وجود عطل مفاجئ فى مجموعة عجل الطائرة، وتم استدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل وإنزال الركاب البالغ عددهم 265 راكبًا، ونقلهم إلى أحد الفنادق القريبة من المطار لتسكينهم لحين إصلاح العطل، ومن المقرر عودة إقلاع الرحلة مرة أخرى الرابعة عصرًا.

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