وزير الصحة يفتتح مستشفى المطرية المركزى بالدقهلية بعد تعثرها 17 عاما

افتتح الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، مستشفى المطرية المركزى بمحافظة الدقهلية بتكلفة 60 مليون جنيه بعد تعثرها 17 عاما.

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، فى تصريحات اليوم، إن مستشفى المطرية يقدم الخدمة الطبية لـ380 ألف مواطن.

وأضاف وزير الصحة، أن العمل فى تطوير المستشفى بدأ عام 1998 ثم توقف، مشيرا إلى أنه تم تشغيل المستشفى فى أبريل الماضى، لافتا إلى أنه تم إجراء 1300 عملية.

وقال وزير الصحة، إن المستشفى بسعة 155 سريرا، وتضم بين جنباتها 8 أسرة للعناية المركزة وعشرة حضانات و35 ماكينة للغسيل الكلوى و4 غرف عمليات وقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وصيدلية، بالإضافة إلى معمل متكامل ويقوم على تقديم الرعاية الصحية فيها فريق صحى مكون من 84 طبيبا من مختلف التخصصات و27 صيدليا و11 من إخصائيى العلاج الطبيعى، بالإضافة إلى 320 من هيئة التمريض.

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، إن خطة تطوير مستشفيات وزارة الصحة تمضى بكل قوة نحو تقديم رعاية صحية لائقة بالمصريين، وإننا كما وعدنا فى يناير 2015 نقوم بافتتاح مستشفى جديد يضاف إلى منظومة الخدمة الصحية كل شهرين سواء من خلال اقتحام المشروعات المتعثرة والانتهاء منها أو إحلال وتجديد ورفع كفاءة المستشفيات القديمة أو بناء مستشفيات جديدة فى الأماكن الأكثر احتياجا.