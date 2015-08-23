وصول المستشار العسكرى إلى مبنى مدير أمن الشرقية للتفاوض مع أفراد الشرطة

وصل منذ قليل قوات المستشار العسكرى إلى ديوان مديرية أمن الشرقية، وذلك للتفاوض مع أفراد الشرطة المضربين عن العمل، للمطالبة بحقوقهم المالية.

ودخل ما يقرب من 800 فرد من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، ديوان مديرية الأمن بالقوة، بعد أن تم استدعاء الأمن المركزى لهم فجر اليوم، وبعد أن تم إقناعهم بالتوصل إلى حلول لمطالبهم المالية المتأخرة، ولكن استدعاء الأمن المركزى أثار غضبهم مرة أخرى، وخاصة أن بعضهم فسر استدعاء الأمن المركزى للتعامل معهم.

وكان عدد من أفراد الشرطة بالشرقية، قد نظموا أمس وقفة احتجاجية داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.

- مشادات بين أفراد الشرطة المحتجين بالشرقية والأمن المركزى أمام المديرية

>

- المئات من أفراد الشرطة بالشرقية يقتحمون مديرية الأمن بعد محاولة تفريقهم

>

- استمرار الأزمة بين أمناء الشرطة المضربين عن العمل بالشرقية و"الداخلية".. الأفراد يؤكدون:مطالبنا مشروعة ولن نتراجع إلا بالاستجابة لها..والوزارة: التظاهرات تنافى العمل الشرطى والإخوان تحاول توسيع الفجوة

>