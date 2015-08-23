رئيس النيابة الإدارية يشكل وحدة جرائم الاستثمار لحماية المال العام

قــرار
>رئيس هيئة النيابة الإدارية
>رقم (507) لسنة 2015
>الصادر فى 22/ 8 /2015
رئيس هيئة النيابة الإدارية
بعد الاطلاع على الدستور
>وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام.
>وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام.
>وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
>وعلى القانون رقم 13 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
>وقانون سوق رأس المال.
>وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
>وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 بشأن تشكيل المجموعة الوزارية
>لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار المعدل بالقرارات أرقام 714 لسنة 2013،
>363 لسنة 2014، 1092 لسنة 2014.
>وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2015 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
>(المادة الأولى)
>تنشأ وحدة تسمى وحدة قضايا الاستثمار وتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرة
>وتختص بما يلى:
>1- الفحص والتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية
>متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
>2- التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار.
>3- متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها.
>4- التحقيق فى وقائع الامتناع أو التقاعس فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى.
>5- عرض نتائج التحقيقات مرفقا بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
(المادة الثانية)
تكون للوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى
>وذلك بموافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية.
(المادة الثالثة)
تشكل الوحدة من رئيس بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم
>عن رئيس نيابة، ويلحق بها عدد من الموظفين وكتبة التحقيق، ويصدر بتشكيل الوحدة
>قرار من رئيس الهيئة.
(المادة الرابعة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 9 / 2015 وعلى الإدارات المعنية تنفيذه.