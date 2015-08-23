أفراد الشرطة المحتجون بالشرقية يطالبون بإقالة وزير الداخلية

طالب أفراد الشرطة المحتجون بالشرقية، بإقالة وزير الداخلية، بعد هجومه عليهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة - على حد وصفهم.

وقال العديد من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، إن الشرقية قدمت 16 شهيدا من أمناء الشرطة ضحايا للإرهاب الغاشم فى عام واحد، فيما يتزايد أعداد أفراد الشرطة داخل المديرية للتضامن مع زملائهم.

كان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية، قد نظموا أمس، وقفة احتجاجية داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.

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