أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أفراد الشرطة المحتجون بالشرقية يطالبون بإقالة وزير الداخلية

Google+ Print
أفراد الشرطة المحتجون بالشرقية يطالبون بإقالة وزير الداخلية أفراد الشرطة المحتجون بالشرقية يطالبون بإقالة وزير الداخلية
طالب أفراد الشرطة المحتجون بالشرقية، بإقالة وزير الداخلية، بعد هجومه عليهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة - على حد وصفهم.

وقال العديد من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، إن الشرقية قدمت 16 شهيدا من أمناء الشرطة ضحايا للإرهاب الغاشم فى عام واحد، فيما يتزايد أعداد أفراد الشرطة داخل المديرية للتضامن مع زملائهم.

كان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية، قد نظموا أمس، وقفة احتجاجية داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.


>- مشادات بين أفراد الشرطة المحتجين بالشرقية والأمن المركزى أمام المديرية
>

- المئات من أفراد الشرطة بالشرقية يقتحمون مديرية الأمن بعد محاولة تفريقهم
>

- استمرار الأزمة بين أمناء الشرطة المضربين عن العمل بالشرقية و"الداخلية".. الأفراد يؤكدون:مطالبنا مشروعة ولن نتراجع إلا بالاستجابة لها..والوزارة: التظاهرات تنافى العمل الشرطى والإخوان تحاول توسيع الفجوة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365