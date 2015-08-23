الإمارات تخلص رهينة بريطاني من قبضة "القاعدة"

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني أحاطه فيه علما بأن القوة الإماراتية في عدن تمكنت من الوصول إلى المكان الذي كان الرهينة البريطاني روبرت دوجلاس ستيورات سيمبل محتجزا فيه لدى تنظيم " القاعدة " الإرهابي في اليمن.

وتمكنت القوة الإماراتية في عدن من إطلاق سراح السيد روبرت دوجلاس ستيورات سيمبل أمس في عملية عسكرية استخباراتية وتم نقله إلى مكان آمن في عدن حيث نقلته طائرة عسكرية خاصة إلى أبوظبي الليلة الماضية.

و يأتي هذا العمل من جانب قوات دولة الإمارات في عدن ليؤكد الموقف الثابت للدولة في مواجهة الإرهاب بكل صوره وتداعياته وليعبر تعبيرا صادقا عن علاقات الصداقة الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ويؤكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الدول الصديقة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

يذكر أن " روبرت دوجلاس ستيورات سيمبل " الذي كان يعمل مهندس بترول في اليمن و يبلغ من العمر 64 عاما تم اختطافه في حضرموت خلال شهر فبراير عام 2014.



> وكان في استقبال سيمبل لدى وصوله إلى مطار أبوظبي عدد من المسؤولين وسعادة سفير المملكة المتحدة لدى الدولة كما جرى اتصال بين سيمبل وأسرته الليلة الماضية طمأنهم فيه على وصوله سالما إلى أبوظبي.

ومن المقرر أن يغادر " سيمبل " الإمارات عائدا إلى عائلته بعد اتخاذ الترتيبات الطبية كافة للعناية به وإجراء جميع الفحوصات اللازمة له.

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