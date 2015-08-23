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المعاينة الأولية: إلقاء جركن بنزين وراء حريق سيارة التأمينات فى البحيرة

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المعاينة الأولية: إلقاء جركن بنزين وراء حريق سيارة التأمينات فى البحيرة المعاينة الأولية: إلقاء جركن بنزين وراء حريق سيارة التأمينات فى البحيرة
كشفت المعاينة الأولية لخبراء الأدلة الجنائية بالبحيرة أن سبب الحريق فى سيارة هيئة التأمينات الاجتماعية، قيام مجهولين بإلقاء جركن بنزين على السيارة، مما تسبب فى اشتعالها وانفجار التنك الخاص بها وجارى تحرير محضر بالواقعة وتحديد هوية الجناة.

كان مجهولون قاموا بإضرام النيران فى سيارة حكومية تابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية كانت تقف بمحيط مسجد السد العالى بمدينة دمنهور.

وكان العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالبحيرة تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بقيام مجهولين بإضرام النيران فى السيارة ( رقم 3169 ب د أ ) نصف نقل بمحيط مسجد السد العالى بمدينة دمنهور.

تمت السيطرة على الحريق الذى أتى على السيارة بأكملها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تواجدها لمسرح الأحداث.

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