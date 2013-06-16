منظمات حقوقية بالمنيا تحذر من أخونة الجهاز الإداري بالمحافظة

استنكرت 4 منظمات حقوقيه بالمنيا وهي الجمعية المصرية لحقوق الانسان بالمنيا ,المركز العربى لحقوق الانسان ,مركز الحياه , مركز الحريات لحقوق الانسان ، ما وصفته بأخونه الجهاز الادارى بمحافظه المنيا.

واصدرت المنظمات الاربعة عقب اجتماع مشترك تم عقده بيانا جاء فيه “فى الذكرى الاولى لتولى محمد مرسى رئيس الجمهوريه لحكم مصر فان اخونه مفاصل الدوله تسير على قدم وساق باقصى سرعه ممكنه واصبحت الاخونه لكافه المؤسسات الحكوميه هى سلاح حزب الحريه والعداله لبسط هيمنته وسيطرته على مفاصل الدوله.

كما استنكرت ما يحدث بمحافظه المنيا ما وصفته بسيطره فصيل واحد فقط وقالت “هو ما يذكرنا بنفس ما كان يحدث من قيادات الحزب الوطنى المنحل”، وأكد محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات بأن ما يحدث من اخونه من شانه الاضرار بالصالح العام بالمحافظه ان الاخونه بدءت بمحافظه المنيا وسوف تنتشر فى باقى المحافظات وهو ما يستوجب تكاتف كافه القوى لوقف تلك الاخونه.

كما أكد حماده الحلوانى رئيس الجمعيه المصريه لحقوق الانسان ان ما يحدث ما هو الا محاوله لسيطرة الفصيل الاخوانى على الجهاز الادارى بالمنيا واستبعاد الكفاءات ليحل محله الانتماء لجماعه الاخوان المسلمين

واكد احمد شبيب رئيس المركز العربى ان فى استمرار هذه الممارسات من هذا الفصيل ومحاولته السيطره على مفاصل الدوله دون مراعاه الخبرات الواجب توافرها سيؤدى الى صدام مع كافه القوى والخبرات.

فيما اوضح ياسر عبد الوهاب رئيس مركز الحياه ان المستندات التى وصلت المراكز الحقوقيه تؤكد انه ليس هناك اى قانون للتعيين الان وانما هى مجاملات فجه للغايه لصالح الحزب الحاكم