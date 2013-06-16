أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

منظمات حقوقية بالمنيا تحذر من أخونة الجهاز الإداري بالمحافظة

  • 54
Google+ Print
منظمات حقوقية بالمنيا تحذر من أخونة الجهاز الإداري بالمحافظة منظمات حقوقية بالمنيا تحذر من أخونة الجهاز الإداري بالمحافظة

استنكرت 4 منظمات حقوقيه بالمنيا وهي الجمعية المصرية لحقوق الانسان بالمنيا ,المركز العربى لحقوق الانسان ,مركز الحياه , مركز الحريات لحقوق الانسان ، ما وصفته بأخونه الجهاز الادارى بمحافظه المنيا.

واصدرت المنظمات الاربعة عقب اجتماع مشترك تم عقده بيانا جاء فيه “فى الذكرى الاولى لتولى محمد مرسى رئيس الجمهوريه لحكم فان اخونه مفاصل الدوله تسير على قدم وساق باقصى سرعه ممكنه واصبحت الاخونه لكافه المؤسسات الحكوميه هى سلاح حزب الحريه والعداله لبسط هيمنته وسيطرته على مفاصل الدوله.

كما استنكرت ما يحدث بمحافظه المنيا ما وصفته بسيطره فصيل واحد فقط وقالت “هو ما يذكرنا بنفس ما كان يحدث من قيادات الحزب الوطنى المنحل”،  وأكد محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات بأن ما يحدث من اخونه من شانه الاضرار بالصالح العام بالمحافظه ان الاخونه بدءت بمحافظه المنيا وسوف تنتشر فى باقى المحافظات وهو ما يستوجب تكاتف كافه القوى لوقف تلك الاخونه.

كما أكد حماده الحلوانى رئيس الجمعيه المصريه لحقوق الانسان ان ما يحدث ما هو الا محاوله لسيطرة الفصيل الاخوانى على الجهاز الادارى بالمنيا واستبعاد الكفاءات ليحل محله الانتماء لجماعه الاخوان المسلمين

واكد احمد شبيب رئيس المركز العربى ان فى استمرار هذه الممارسات من هذا الفصيل ومحاولته السيطره على مفاصل الدوله دون مراعاه الخبرات الواجب توافرها سيؤدى الى صدام مع كافه القوى والخبرات.

فيما اوضح ياسر عبد الوهاب رئيس مركز الحياه ان المستندات التى وصلت المراكز الحقوقيه تؤكد انه ليس هناك اى قانون للتعيين الان وانما هى مجاملات فجه للغايه لصالح الحزب الحاكم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا