الأهلي يفقد أنطوي في كأس مصر ونصف نهائي الكونفدرالية

تأكد غياب المهاجم الغاني جون أنطوي عن صفوف النادي الأهلي لمدة 6 أسابيع بعد تعرضه لجزع في مفصل الكاحل.

وسيحتاج المهاجم المنتقل حديثا من الشباب السعودي للقلعة الحمراء لوضع قدمه في جبيرة لمدة 3 أسابيع ثم فترة تأهيل قدرها 3 أسابيع أيضا.

وبذلك سيفتقد المارد الأحمر لمهاجمه في ما تبقى من مسابقة كأس مصر التي سيخوض فيها الفريق مباراة نصف النهائي منتصف سبتمبر المقبل أمام بتروجيت وسيقام نهائي البطولة يوم 21 من الشهر نفسه.

إلى جانب الدور نصف النهائي لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية التي تأهل له المارد الأحمر والذي تجرى مبارياته في الفترة ما بين 25 سبتمبر و4 أكتوبر المقبل.

وتعرض أنطوي للإصابة أثناء محاولته مقابلة الكرة العرضية القادمة من وليد سليمان في مباراة الترجي السبت التي حسمها الأهلي في ملعب رادس 1-0.