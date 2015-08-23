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إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم"

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إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم" إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم"
أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد فتح معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق قطاع غزة لإدخال البضائع والمساعدات لغزة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع- فى تصريح صحفى- إن سلطات الاحتلال قررت إدخال 750 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات.

وأشار إلى أنه من ضمن الشاحنات 100 شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية و150 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية، إضافة إلى ضخ كميات من المحروقات وكميات من الحصمة للقطاع الخاص.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.
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