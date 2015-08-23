صحة المنوفية: 4 حالات تماثلت الشفاء من 9 مصابة بفيروس "A"

أكدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن قافلة طبية توجهت إلى قرية تلبنت التابعة لمركز الباجور التى أصيب عدد من أبنائها بفيروس لالتهاب الكبدى الوبائى، ليتم الكشف على من يشكو من أى أعراض للفيروس، موضحة أن عدد المصابين الذين تم تسجيلهم بالوحدة الصحية 9 مرضى فقط، وأن 4 حالات تماثلت الشفاء تماما.

وأضافت الدكتورة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم الأحد، أنه تم أخذ عينات من المياه ورفع الوعى الصحى، مشيرة إلى أن الفيروس نتيجة تناول أغذية أو مشروبات غير نظيفة، وينتشر من خلال الأدوات التى استخدمها المريض، موضحة أنه لا يوجد علاج للفيروس سوى الراحة وتناول أغذية خفيفة.