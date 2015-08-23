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وصول وزير البيئة لكفر الشيخ لبحث آثار مصرف كوتشنر

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وصول وزير البيئة لكفر الشيخ لبحث آثار مصرف كوتشنر وصول وزير البيئة لكفر الشيخ لبحث آثار مصرف كوتشنر
استقبل منذ دقائق الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بمكتبه بديوان عام المحافظة لبحث كيفية البدء فى تدوير المخلفات الزراعية، خاصة "قش الأرز".

ويطلع وزير البيئة والدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، على أول تجربة فى للاستفادة من قش الأرز، وعدم حرقه وتحويله لسماد من خلال مشروع تديره إحدى الشركات بالمحافظة عن طريق عرض على "الداتا شو" ويستفيد من خلاله فلاحو 5 مراكز بالمحافظة، كما سيناقش المحافظ مع الوزير آخر تطورات مشكلة مصرف "كتوشنر"، وكيفية القضاء على أضراره السيئة.

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