بالصور.. أهالى الناصرية بأسوان يطالبون المحافظ بحل أزمة انقطاع المياه

يعانى العشرات من أهالى منطقة الناصرية، الواقعة شرق مدينة أسوان، من العطش بسبب انقطاع مياه الشرب بشكل متكرر، وتزداد معاناة الأهالى خلال شهور الصيف، بسبب ارتفاع الحرارة، مطالبين اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، بسرعة التدخل وإنقاذ أهالى المنطقة قبل أن يهلكهم العطش والحر.

وقال أهالى المنطقة التى تضم نحو 200 أسرة، إن مياه الشرب تنقطع عن المنازل باستمرار، وتصل مدة انقطاعها ليومين كاملين، موضحين أنهم توجهوا إلى المسئولين فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان لأكثر من مرة، ولكن مازالت المشكلة مستمرة بدون إيجاد حل دائم لها، مشيرين إلى أن منطقة الناصرية، تقع فى منطقة جبلية مرتفعة جدا، لذلك لا تصل إليها مياه الشرب بشكل منتظم، وتحتاج إلى مواتير لرفع المياه حتى تصل إليهم.

وأضافوا أنهم يضطرون إلى حمل جراكن المياه لمسافة طويلة جداً تصل إلى 500 متر، بينما يضطر البعض الآخر إلى شراء جركن المياه بخمسة جنيهات، مما يكبدهم أعباء مالية كبيرة، علاوة على عدم انتظام التيار الكهربى انقطاعه باستمرار أيضا فى المنطقة.



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