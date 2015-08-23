أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تحرير قوات الإمارات في عدن الرهينة البريطاني المحتجز لدى " القاعدة "

Google+ Print
تحرير قوات الإمارات في عدن الرهينة البريطاني المحتجز لدى " القاعدة " تحرير قوات الإمارات في عدن الرهينة البريطاني المحتجز لدى " القاعدة "

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني أحاطه فيه علما بأن القوة الإماراتية في عدن تمكنت من الوصول إلى المكان الذي كان الرهينة البريطاني روبرت دوجلاس ستيورات سيمبل محتجزا فيه لدى تنظيم " القاعدة " الإرهابي في اليمن.

 وتمكنت القوة الإماراتية في عدن من إطلاق سراح السيد روبرت دوجلاس ستيورات سيمبل أمس في عملية عسكرية استخباراتية وتم نقله إلى مكان آمن في عدن حيث نقلته طائرة عسكرية خاصة إلى أبوظبي الليلة الماضية.

 و يأتي هذا العمل من جانب قوات دولة الإمارات في عدن ليؤكد الموقف الثابت للدولة في مواجهة الإرهاب بكل صوره وتداعياته وليعبر تعبيرا صادقا عن علاقات الصداقة الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ويؤكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الدول الصديقة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

  يذكر  أن " روبرت دوجلاس ستيورات سيمبل " الذي كان يعمل مهندس بترول في اليمن و يبلغ من العمر / 64 / عاما تم اختطافه في حضرموت خلال شهر فبراير عام 2014.


>  وكان في استقبال سيمبل لدى وصوله إلى مطار أبوظبي عدد من المسؤولين وسعادة سفير المملكة المتحدة لدى الدولة كما جرى اتصال بين سيمبل وأسرته الليلة الماضية طمأنهم فيه على وصوله سالما إلى أبوظبي.

 ومن المقرر أن يغادر " سيمبل " الإمارات عائدا إلى عائلته بعد اتخاذ الترتيبات الطبية كافة للعناية به وإجراء جميع الفحوصات اللازمة له.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية