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الهلال الأحمر ينفذ برامج إغاثية عاجلة لمساندة الأشقاء اليمنيين

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الهلال الأحمر ينفذ برامج إغاثية عاجلة لمساندة الأشقاء اليمنيين الهلال الأحمر ينفذ برامج إغاثية عاجلة لمساندة الأشقاء اليمنيين

 تنفذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج إغاثية عاجلة لمساندة الأشقاء اليمنيين في محافظة عدن على أن تمتد قريبا إلى المحافظات المجاورة .. وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس الهيئة.

 وقال سعادة فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر لجمع التبرعات والتسويق رئيس الوفد الزائر إلى مدينة عدن في تصريح له إن زيارته التفقدية تهدف إلى متابعة الأعمال والاستعدادات والجاهزية لإتمام العمل في الوقت المناسب و السرعة الممكنة.

 وأضاف أنه سيتم حصر المتطلبات والاحتياجات الضرورية للفترة القادمة من حيث الانتشار وإعادة تأهيل بعض المؤسسات التنموية أو صيانتها.

  وأكد أن دولة الإمارات تولي مشاريع الصحة والتعليم بحكم قرب افتتاح المدارس أولوية قصوى حيث يتم وضع تصور وآلية العمل ليعود التعليم كما كان عليه قبل الأحداث المؤسفة التي عاشها أبناء محافظة عدن وغيرها من المحافظات.

  وأوضح أن إعادة مسيرة التعليم في مختلف مدارس اليمن ستبدأ من عدن حيث سيتم توفير احتياجاتها كافة مثل تأهيل المدارس لاستقبال الطلبة وتوفير مستلزمات التعليم فيها.. مشيرا إلى أن عدد المدارس من مرحلة الروضة إلى الثانوية يبلغ 153  مدرسة وروعة .. لافتا إلى أن الاهتمام بالجامعات والكليات سيتم خلال مرحلة لاحقة.

  وفيما يتعلق بالجانب الصحي أشار ابن سلطان إلى دعم جميع مستشفيات عدن والمناطق المجاورة  بكل احتياجاتها وخاصة المستلزمات الطبية الأولية والعاجلة.

  وأضاف أنه توفرت بعض الأجهزة الطبية بجانب فريق طبي فني لدراسة الإحتياجات من المواد والمعدات الطبية لدعم هذه المستشفيات خلال الفترة القادمة.

  وتحدث نائب الأمين العام عن احتياج مدينة عدن للكهرباء مؤكدا أن دولة الإمارات رصدت  318  مليون درهم وأن العمل يجري على مدار الساعة لتوفير ما يكفي لسكان المحافظة وبعض مديريات ومناطق المحافظات المجاورة.

  وقال إن الصيانة وإعادة التشغيل بدأت في مدينة عدن بعد أن وفرت مولدات كهرباء جديدة و يتم تشغيل جميع محطات المناطق المجاورة لتطويرها وتوفير احتياجاتها اللازمة.
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