أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القوات الإماراتية فى عدن تحرر رهينة بريطانيا احتجزته القاعدة

Google+ Print
القوات الإماراتية فى عدن تحرر رهينة بريطانيا احتجزته القاعدة القوات الإماراتية فى عدن تحرر رهينة بريطانيا احتجزته القاعدة
ذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) اليوم الأحد أن القوات الاماراتية المتمركزة فى ميناء عدن اليمنى حررت رهينة بريطانيا كان يحتجزه تنظيم القاعدة.

وأضافت الوكالة أنه تم نقل الرهينة الذى اختفى فى فبراير 2014 "إلى مكان آمن فى عدن حيث نقلته طائرة عسكرية خاصة إلى أبوظبى الليلة الماضية. "

وقالت الوكالة إن محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى أجرى "اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى أحاطه فيه علما بأن القوة الإماراتية فى عدن تمكنت من الوصول إلى المكان الذى كان الرهينة البريطانى روبرت دوجلاس ستيورات سيمبل محتجزا فيه لدى تنظيم القاعدة الإرهابى فى اليمن."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365