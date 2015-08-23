القوات الإماراتية فى عدن تحرر رهينة بريطانيا احتجزته القاعدة

ذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) اليوم الأحد أن القوات الاماراتية المتمركزة فى ميناء عدن اليمنى حررت رهينة بريطانيا كان يحتجزه تنظيم القاعدة.

وأضافت الوكالة أنه تم نقل الرهينة الذى اختفى فى فبراير 2014 "إلى مكان آمن فى عدن حيث نقلته طائرة عسكرية خاصة إلى أبوظبى الليلة الماضية. "

وقالت الوكالة إن محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى أجرى "اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى أحاطه فيه علما بأن القوة الإماراتية فى عدن تمكنت من الوصول إلى المكان الذى كان الرهينة البريطانى روبرت دوجلاس ستيورات سيمبل محتجزا فيه لدى تنظيم القاعدة الإرهابى فى اليمن."